Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: 'Mayıs ayından sonra gerileyecektir'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:20

Yaptığı açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Erdoğan, "Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirme konusunda mutabık kaldık" dedi.

İki ülke arasında özellikle savunma alanında bazı işbirliklerinin söz konusu olduğunu belirten Erdoğan, "Suudi Arabistan’la özellikle savunma sanayiine yönelik müşterek bazı adımların atılabileceği konusundaki düşüncelerimizi paylaştık. Bu adımlar karşılıklı olarak bizim ülkemizde veya Suudi Arabistan’da olabileceği gibi, üçüncü ülkelerde de bu tür adımları atmak mümkün.

"BİZDE TEKNOLOJİ ONLARDA SERMAYE"

Bizde işin teknolojisi var. Bunlarda ise sermaye söz konusu. Dolayısıyla teknoloji ile sermayeyi bütünleştirmek suretiyle bu tür adımları atmak mümkün. Bu noktada bizlerin artık pazar olmaktan çıkmamız lazım. Üreten olmamız ve üreten olmanın dışında da bizim yeni pazarları beraber bulmamız gerekir. Bu konuda da mutabık kaldık. Temennim odur ki İslam dünyası artık pazar olmaktan çıkar, inşallah üreten ve yeni yeni pazarlara açılan bir konumda olur" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONDA DÖNEMSEL ETKİLER SÖZ KONUSU"

Açıklamalarında enflasyon konusunu da değinerek yüksek enflasyonun şu anda tüm dünyada sorun olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bir de tabii dönemsel etkiler söz konusu. Elbette bu sorunun bizim vatandaşlarımız açısından oluşturduğu sıkıntıların farkındayız ve bunların giderilmesi için ne gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içindeyiz.Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımız müsterih olsun, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir. Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah mayıstan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Bunun yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim" dedi.