Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını belirtti.
Bakan Yanık açıklamasıda, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Toplamda 1 milyar 486 milyon TL tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
Video Haberler
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
- Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
- Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
- 'Duvar delip' hırsızlık yaptı, selamlaşıp ayrıldı
- Çalıştığı iş yerinden 49 tane kulaklık çaldı
- Kırşehir'de yangın: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
- Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
- Rüşvet ve sahtecilik operasyonu: 28 gözaltı
- Adana'da kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Ehliyet alımında yeni dönem!
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- Ankara'da film gibi esir takası
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- TMO 12 bin ton ayçiçeği yağı aldı
- Benzine bir büyük zam daha!