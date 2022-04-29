Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri başladı

29 Nisan 2022 Cuma, 11:40

Bakan Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını belirtti.

Bakan Yanık açıklamasıda, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Toplamda 1 milyar 486 milyon TL tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

