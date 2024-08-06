Maaş artışının üçte biri eridi!

Memur ve memur emeklisine bu yılın ikinci yarısında verilen yüzde 10’luk toplu sözleşme zammının temmuz enflasyonuyla birlikte hızla erimeye başladığı ortaya çıktı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00
Maaş artışının üçte biri eridi!
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TÜFE’nin aylık bazda yüzde 3.23 artmasıyla bu zammın yaklaşık üçte biri daha ilk aydan buharlaştı. Geçen temmuzda ara zam yapılmadığı için, Şubat 2025’e kadar 17 bin 2 lira alacak asgari ücretlinin kaybı ise hızla büyüyor. 

Bu nedenle sendikalar da “ek zam” taleplerini dile getirmeye başladı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların alım gücünün korunması ve artırılmasının her zamankinden daha fazla önem kazandığını belirterek “Memur ve emeklilerin üzerindeki bu yükü hafifletmenin yolu önce maaşları açlık ve yoksulluk sınırından kurtarmak sonra maaşlara enflasyonun üzerinde artış yapmaktan geçmektedir” dedi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise doğalgaz, elektrik, ulaşım, kira ve diğer zorunlu giderlere çok daha fazla zam yapılmasının sabit gelirlilerin geçimlerini zorlamaya devam ettiğini vurguladı.


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