Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayı içerisinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kasım ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay yaklaşık 1.2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon liralık engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.
Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, bu doğrultuda, kasım ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.
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