Bakan Derya Yanık: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı kanaatindeyim

25 Eylül 2022 Pazar, 20:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının şu anda ismi geçen kişilerden olmayacağını öne sürdü.

Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yanık "Sizce muhalefetin adayı kim olacak, Kılıçdaroğlu garantiledi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun istekli olduğu anlaşılıyor. Diğer adaylardan da bir kısmının istediği anlaşıldı, bunlar çok bilinen durumlar. Kim olur onu zaman gösterecek ama benim şöyle bir değerlendirmem var.

Tamamen tahmin olarak söylüyorum, gayet tabii yanılmaya çok açık bir şey şu anda okuduğumuz durum, ben muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bugünkü adı geçen isimlerin hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim, Kılıçdaroğlu da dahil.

Benim kanaatim, hiç bilinmeyen ve seçime çok az kala bir isim çıkaracaklar ortaya. Çünkü 6'lı masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bir masa değil. 6'lı masa, o masanın etrafında oturan kimsenin kurduğu bir masa değil. 6'lı masayı kuran irade muhtemelen onların hepsinin dışında bir aday ortaya çıkaracak."