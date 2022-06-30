'Yatıp yuvarlanacaksınız' demişti! Millet bahçelerinin maliyeti Meclis bütçesini aştı

30 Haziran 2022 Perşembe, 09:48

TOKİ'nin ihale kayıtlarına göre ocak ayı ve 17 Haziran arasında 23 millet bahçesi sözleşmesi imzalandı. Buna göre yılın ilk yarısında millet bahçelerinin maliyeti 3.7 milyar lira oldu. Ayrıca yalnızca İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 174 milyon lira olacak.

Millet Bahçesi için 83 milyon 258 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan Millet bahçelerinin maliyeti bel bükmeye devam ediyor. Sadece İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 174 milyon lira olurken, TOKİ ile Rumelihisarı Millet Bahçesi için 149 milyon 320 bin TL, Kumbaba Millet Bahçesi için 130 milyon TL ve Malatya Yeşilyurt Millet Bahçesi için 83 milyon 258 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

2022'nin ilk altı ayında sözleşmeleri imzalanan diğer millet bahçeleri ise şu şekilde: