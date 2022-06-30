'Yatıp yuvarlanacaksınız' demişti! Millet bahçelerinin maliyeti Meclis bütçesini aştı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olarak "Anneler; alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza, gideceksiniz Millet Bahçesi'ne orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız" sözleriyle duyurduğu millet bahçelerinin maliyeti yılın ilk yarısında 3.7 milyar lira oldu.
TOKİ'nin ihale kayıtlarına göre ocak ayı ve 17 Haziran arasında 23 millet bahçesi sözleşmesi imzalandı. Buna göre yılın ilk yarısında millet bahçelerinin maliyeti 3.7 milyar lira oldu. Ayrıca yalnızca İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 174 milyon lira olacak.
Millet Bahçesi için 83 milyon 258 bin TL'lik sözleşme imzalandı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan Millet bahçelerinin maliyeti bel bükmeye devam ediyor. Sadece İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 174 milyon lira olurken, TOKİ ile Rumelihisarı Millet Bahçesi için 149 milyon 320 bin TL, Kumbaba Millet Bahçesi için 130 milyon TL ve Malatya Yeşilyurt Millet Bahçesi için 83 milyon 258 bin TL'lik sözleşme imzalandı.
2022'nin ilk altı ayında sözleşmeleri imzalanan diğer millet bahçeleri ise şu şekilde:
- Ağrı Murat Nehri: 205 milyon TL
- Bitlis: 94 milyon 123 bin TL
- İstanbul Silivri: 53 milyon 320 bin TL
- İstanbul Bayrampaşa: 77 milyon 222 bin TL
- Tokat: 53 milyon 25 bin TL n
- Ankara Keçiören: 92 milyon 929 bin TL.
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