Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 29 Mart 2024 altın fiyatları...

Altın ABD'den önemli enflasyon verilerinden önce haftanın son işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:26
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 29 Mart 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın son işlem günü düşüşünü sürdürüyor.

Gram altın fiyatı saat 09.20 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 405 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 932 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 187 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı 2234 civarında işlem görüyor.

Altın, yatırımcıların bugün açıklanacak olan ve Fed'in parasal genişleme yolunu etkileyebilecek önemli ABD verilerini bekliyor.

Piyasalar, merkez bankasının muhtemelen Şubat ayında rahatsız edici düzeyde yüksek kaldığını göstermesi beklenen enflasyon göstergesine hazırlanıyor. Bu senaryo, merkez bankası politika yapıcılarının 2024'te üç faiz indirimi uygulama planlarını yeniden düşünmesine neden olabilir.

Çarşamba günü Fed yöneticisi Christopher Waller'ın yorumları, bu yıl faiz indirimlerinin ertelenmesi veya daha az yapılması yönündeki argümanı destekledi ve borçlanma maliyetlerini düşürmeye yönelmeden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" çağrısında bulundu.

Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor. 

Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.


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