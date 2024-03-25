Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 25 Mart 2024 altın fiyatları...
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Altın fiyatları sınırlı düşüşte. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyat haftanın ilk işlem günü sınırlı düşüşte.
Gram altın fiyatı saat 09.35 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 468 lira seviyesinde zirve tazeledi.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 35 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 597 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı 2165 civarında işlem görüyor.
Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.
Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.
altın haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri gram altın haberleri ons altın haberleri
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Durumu stabildir'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- 'Taş Bebek’ vasiyetini açıkladı