Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları sınırlı düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından 2051 lira seviyesinden işlem görürken ons altın ise 2004 dolardan alıcı buluyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:06
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları sınırlı düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altın, güne sınırlı düşüşle başladı.

Gram altın saat 09.00 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 51 lira seviyesinde işlem görüyor. 

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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 776 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2004 dolar seviyesinde işlem görüyor. 


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