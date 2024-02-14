Altın fiyatlarında ABD verileri etkisi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2024 altın fiyatları...

ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından sert kayıp yaşayan altının gramı güne 2049 liradan başladı. Ons altın ise 1992 dolara geriledi. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:04
Altın fiyatlarında ABD verileri etkisi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2024 altın fiyatları...
Abone Ol google-news

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı güne düşüşle başladı.

Gram altın saat 09.43 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 49 lira seviyesinde işlem görüyor.  

Göz Atın
Konsolosun oğlu polise çarptı, dokunulmazlık verilmedi: Akıllara Yunus Emre Göçer geldi

Konsolosun oğlu polise çarptı, dokunulmazlık verilmedi: Akıllara Yunus Emre Göçer geldi
ABD’de ilk defa bir anne, oğlunun gerçekleştirdiği silahlı katliamdan ötürü suçlu bulundu

ABD’de ilk defa bir anne, oğlunun gerçekleştirdiği silahlı katliamdan ötürü suçlu bulundu

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 794 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı bin 992 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık yüzde 2,9'a gerilemesiydi.

Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3,7 artıştı.

Güçlenen istihdam piyasasına işaret eden veriler öncülüğünde son zamanlarda açıklanan güçlü veriler ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizerken yatırımcıların da erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Piyasalar, Fed'in mart ayında yüzde 13 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Bu oran geçen ay yüzde 77 olarak fiyatlanıyordu.


ABD haberleri ABD ekonomisi haberleri altın haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri ons altın haberleri gram altın haberleri

İlgili Haberler

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Altını kota üretimi vurdu

Altını kota üretimi vurdu
Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı

Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı
Konferans Ligi son 32 turları başlıyor… Birbirinden çekişmeli mücadeleler

Konferans Ligi son 32 turları başlıyor… Birbirinden çekişmeli mücadeleler
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...
PSG – Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG – Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika... Zeydan Karalar’ın saldırıya uğrayan özel kalem müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

Son dakika... Zeydan Karalar’ın saldırıya uğrayan özel kalem müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti
Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün! Bakan Yerlikaya: ‘Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp’

Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün! Bakan Yerlikaya: ‘Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp’
İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!

İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!
Disney Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı… Dört haneli yeni fiyat!

Disney Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı… Dört haneli yeni fiyat!