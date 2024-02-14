Altın fiyatlarında ABD verileri etkisi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:04

Güncelleme: 14.02.2024 - 10:36

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı güne düşüşle başladı.

Gram altın saat 09.43 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 49 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 794 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı bin 992 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık yüzde 2,9'a gerilemesiydi.

Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3,7 artıştı.

Güçlenen istihdam piyasasına işaret eden veriler öncülüğünde son zamanlarda açıklanan güçlü veriler ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizerken yatırımcıların da erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Piyasalar, Fed'in mart ayında yüzde 13 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Bu oran geçen ay yüzde 77 olarak fiyatlanıyordu.