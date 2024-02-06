Yatırımcılar dikkat! Gram altında sınırlı düşüş... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2024 altın fiyatları...
Fed'in faiz indirimi iyimserliğinin azalmasıyla altın fiyatları bu sabah sınırlı artışta. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altın bugun güne sınırlı düşüşle başladı.
Dün zirve tazeleyen gram altın fiyatı saat 10.05 itibariyle 2051 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 801 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 28 dolar seviyesinde işlem görüyor.
altın haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri gram altın haberleri ons altın haberleri
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Erkan'ın üstü neden çizildi? Yandaştan al haberi
- Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sert yanıt
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Seçimden sonra yurttaşı bunlar bekliyor!
- Ekinözü Kaymakamı evinde ölü bulundu!
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?
- ‘Pudra şekeriyle’ yanıt geldi!