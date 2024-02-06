Yatırımcılar dikkat! Gram altında sınırlı düşüş... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:09

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:09

Yatırımcıların gözdesi altın bugun güne sınırlı düşüşle başladı.

Dün zirve tazeleyen gram altın fiyatı saat 10.05 itibariyle 2051 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 801 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 28 dolar seviyesinde işlem görüyor.