Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, haftanın ikinci işlem gününde güne sınırlı düşüşle başladı. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:41
Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatlarında sınırlı düşüş! Gözler ABD enflasyonunda: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı.

Gram altın saat 09.37 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 56 lira seviyesinde işlem görüyor.  Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 362 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 852 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 22 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD enflasyon rakamları bugün saat 16.30'da açıklanacak. Ekonomistler ABD'de bir önceki ay yüzde 3,4 seviyesinde olan TÜFE'nin ocak ayında yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin ediyorlar. Yıllık çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 3.7'ye inmesi bekleniyor.

Güçlenen istihdam piyasasına işaret eden veriler öncülüğünde son zamanlarda açıklanan güçlü veriler ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizerken yatırımcıların da erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Piyasalar, Fed'in mart ayında yüzde 13 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Bu oran geçen ay yüzde 77 olarak fiyatlanıyordu.


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