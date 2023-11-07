Yatırımcılar dikkat! Borsada beş hisse güne tedbirle başladı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:01

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:02

Investing’in aktardığına göre beş hisse güne yeni tedbirle başladı.

AVHOL payları 6 Aralık’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

AYES ve TDGYO aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını içeriyor.

UFUK aynı dönemde tek fiyat işlem yöntemiye işlem görecek. Bu paylarda halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri de tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

MARKA payları da aynı dönemde emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecek. Bu paylarda halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de uygulanmaya devam edecek.