Yatırımcılar dikkat! Borsada beş hisse güne tedbirle başladı

Borsa İstanbul’da AVHOL, AYES, TDGYO, UFUK ve MARKA hisseler güne tedbirle başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:01
Yatırımcılar dikkat! Borsada beş hisse güne tedbirle başladı
Abone Ol google-news

Investing’in aktardığına göre beş hisse güne yeni tedbirle başladı.

AVHOL payları 6 Aralık’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

AYES ve TDGYO aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını içeriyor.

UFUK aynı dönemde tek fiyat işlem yöntemiye işlem görecek. Bu paylarda halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri de tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

MARKA payları da aynı dönemde emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecek. Bu paylarda halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de uygulanmaya devam edecek. 


Borsa İstanbul hisse hisse alım

İlgili Haberler

Sokakta boykot, BIST'te rekor: Coca Cola hisseleri ilk 5'te

Sokakta boykot, BIST'te rekor: Coca Cola hisseleri ilk 5'te
Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman? Hisse fiyatı nedir?

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman? Hisse fiyatı nedir?
Hisse geri alım nedir? Hisse geri alım neden ve nasıl yapılır?

Hisse geri alım nedir? Hisse geri alım neden ve nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler