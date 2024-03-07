Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:27

Güncelleme: 07.03.2024 - 17:27

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 190 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 318 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 283 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 724 milyon 271 bin 863,36 lira, işlem miktarı ise 3.451,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 728 milyon 512 bin 597,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: