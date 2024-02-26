Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 115 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.
Gram altın saat 09.28 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 115 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 458 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 231 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 033 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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