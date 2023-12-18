Yatırımcılar dikkat! Halka arz fiyatlarına ters rüzgar esti

Bu ay halka arz olan hisselerin borsada işleri iyi gitmiyor. İki şirket halka arz fiyatının altına geldi, diğer hisseler ise, kayıpta.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:18
Yatırımcılar dikkat! Halka arz fiyatlarına ters rüzgar esti
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Halka arz fiyatlarına ters rüzgar esti. Borsadaki üçüncü işlem gününde Sur Yapı Tatil Evleri GYO halka arz fiyatı olan 49,18 liranın altına geriledi ve 44.04 liraya indi. Hisse devre kesti.

Ekonomim'in akardığına göre, Çates Elektrik ise 7 Aralık'ta borsada işlem görmeye başladı. Bu sabahki fiyatlamalarda hisse 56.2 liraya gerileyerek 57.15 lira olan halka arz fiyatının altına geldi.

Yeni halka arzlardan Kuzey Boru bugün borsadaki üçüncü işlem gününde yüzde 5,8 düşüyor, daha cuma günü işleme başlayan yani ikinci işlem gününde olan Mega Metal hisseleri şu an 31.12 lira ve yüzde 8,93 düşüşte.

8 Aralık'ta işlem görmeye başlayan Batı Ege GYO yüzde 9,83 düşerek devre kesti, Şeker Yatırım ise yüzde 7,02 kayıpta.


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