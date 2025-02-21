Yatırımcılar harekete geçti: Piyasalarda carry trade rüzgarı esiyor!

Carry trade işlemlerine olan ilgi yılbaşından bu yana hız kesmeden arttı. Son dönemde yabancı yatırımcıların swap pozisyonlarında dikkat çekici bir hareketlilik gözlemlendi.

Yatırımcılar harekete geçti: Piyasalarda carry trade rüzgarı esiyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:46

Yabancı yatırımcı ve yurt içi kurumların swap pozisyonunda 14 Şubat haftasında 2,7 milyar dolarlık giriş yaşandı. Carry trade işlemlerinin toplam pozisyonu 34,1 milyar dolara yükseldi.

Yılbaşından bu yana carry trade işlemlerindeki ivme geçen hafta da hız kesmeden arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden Bloomberg HT’nin hesaplamasına göre, 14 Şubat haftasında carry trade’e 2,7 milyar dolarlık güçlü bir giriş gerçekleşti.

Bu girişle, 2024 yerel seçimleri sonrası kaydedilen birikimli giriş 34,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Kasım ayında carry trade işlemlerinde çıkışlar görülmüştü. Verilere göre, Kasım 2024’te carry trade tarafında 2,6 milyar dolarlık çıkış yaşanmıştı.

2025 yılı başından bu yana ise carry trade girişleri 11,4 milyar dolara ulaştı.


Etiketler: #carry trade #BDDK #TCMB

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