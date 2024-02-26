Yatırımcıları dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:32

Güncelleme: 26.02.2024 - 09:32

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.28 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 115 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 458 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 231 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 033 dolar seviyesinde işlem görüyor.