Yatırımcıları dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 115 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:32
Yatırımcıları dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...
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Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.28 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 115 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 458 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 231 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 033 dolar seviyesinde işlem görüyor.


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