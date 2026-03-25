Yayınevi Emekçileri Platformu'ndan Alfa Yayın Grubu'na tepki: 'Nefes alamıyoruz!'

25.03.2026 16:30:00
Haber Merkezi
Yayınevi Emekçileri Platformu, Alfa Yayın Grubu bünyesinde bulunan Everest, Kapı, Artemis, Büyülü Fener ve Mona yayınevinde çalışanların ofiste yaşanan su baskını, tavan çökmesi ve yangın tehlikesine rağmen işten çıkarılma tehdidiyle çalıştırıldığını duyurdu.

Alfa Yayın Grubu bünyesinde bulunan Everest Yayınevi çalışanlarının ofiste yaşanan su baskını, tavan çökmesi gibi kötü çalışma koşullarına rağmen işten çıkarılma tehdidiyle çalıştırılmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Yayınevi Emekçileri Platformu, Alfa Yayın Grubu'ndaki  çalışanların koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, grubun bünyesinde bulunan Everest, Kapı, Artemis, Büyülü Fener, Mona yayınevlerinde su baskını yaşandığı belirtildi.

Su baskını nedeniyle ofisin kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, "Yayınevi emekçileri yayınevi patronları tarafından canları hiçe sayılarak hiçbir çalışma emniyeti olmayan 'tavanı çökmüş', yangın tehlikesi bulunan ofiste çalışmaya zorlanmış, yayınevi emekçileri ise işten çıkarılmakla tehdit edilmiştir" denildi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talep edilen açıklamada, "İşyerinde insani koşullar sağlanana kadar evden çalışma düzeni sürdürülmelidir. Yayınevi Emekçileri Platformu olarak yayınevlerinde insani çalışma koşulları sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm yayınevi çalışanlarını ve okurlarımızı bu duruma ses vermeye, dayanışmaya çağırıyoruz. Yayınevi emekçileri yalnız değildir" ifadelerine yer verildi.

KOORDİNATÖR YAYINEVİYLE YOLLARINI AYIRDI

Everest Yayınları Koordinatörü Sonat Yurtçu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma koşullarının elverişsiz olması nedeniyle ofisten çalışmayı reddettiğini belirtti.

Kötü çalışma koşulları ve pencerelerin olmaması nedeniyle yayın yönetmeni ofisindeki penceyi açtığı gerekçesiyle işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ifade eden Yurtçu, Everest Yayınları Genel Müdürü Vedat Bayrak'ın kendisine "yolları ayıralım" dediğini aktardı.

Yurtçu, yayıneviyle yollarını ayırdı.

 

Yayınevinin ‘telif ödemesi ‘terör faaliyeti’ sayıldı: Kor Kitap temsilcisine ev hapsi Kor Kitap Yayınları, cezaevinde bulunan Tonguç Ok ve Necip Baysal'a yaptıkları çeviri, yazı ve editörlük çalışmaları karşılığı ödenen telif ücretlerinin "terör faaliyeti" gerekçesiyle soruşturma konusu yapıldığını açıkladı. Ödemeleri gerçekleştiren yayınevi temsilcisi dört gün gözaltında tutulduktan sonra ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.
50 yayınevinden İran’a destek mesajı: ‘Emperyalist saldırganların karşısındayız’ 50 yayınevi ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada “İran halkının yanında ve emperyalist saldırganların karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.