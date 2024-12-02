Yemek kartlarında yeni dönem: Asgari ücret formülü kalkıyor!

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:36

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:36

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, işyerinde yemek hizmeti verilmeyen durumlarda yapılacak ödemelere ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Yemek kartları ve çekleri de kapsam içine alınırken, günlük hesaplamada asgari ücret formülü kaldırıldı.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yemek sağlanmayan işyerlerinde çalışanlara yemek bedeli ödemelerinde kart ve çek kullanımına olanak tanındı.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ YÖNTEM DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle yemek bedeli hesaplamasında, bir günlük asgari ücretin oranlanması yerine, doğrudan günlük yemek bedeli esas alınacak.

Önceki düzenlemede, "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi halinde, günlük asgari ücretin belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısıyla çarpılması sonucu hesaplanacak tutar" ibaresi bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle bu ifade değiştirildi.

Yeni metinde, "İşyerinde yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek hizmeti yerine nakit veya yemek kartı/çeki/kuponu ile sağlanan menfaatlerin, fiilen çalışılan günler için günlük yemek bedeli tutarını aşmayan kısmı" tanımı yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenleme, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.