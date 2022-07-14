'Yen' dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyesinde

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:55

Yen, Perşembe günü Tokyo’da yapılan işlemlerde dolar karşısında yüzde 1 değer kaybederek 138,78’e geriledi. Bu düşüşle birlikte 24 yılın en düşük seviyesi görülmüş oldu. FX yatırımcıları için bir sonraki psikolojik sınırın 140 olduğu belirtilirken bazı analistler bu seviyenin görülmesinin olası olduğuna ve gerçekleşmesi halinde yetkililerin müdahalesini tetikleme ihtimaline vurgu yapıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Japon para birimi bu yıl yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken Japonya Merkez Bankası, Fed’in yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif bir şekilde faiz artırdığı dönemde bile faiz oranlarını sabit tuttu. Çarşamba günü gelen ABD enflasyon verisi ise beklentilerin üzerine çıkarak piyasalarda 100 baz puanlık bir artış beklentisi oluşmasına neden oldu.

"DOLARIN GÜÇLENME EĞİLİMİ ŞİMDİLİK DEĞİŞMEYECEK"



Ancak, enflasyondan arındırılmış beş yıllık ABD ve Japon getirileri arasındaki fark haziran ortasında en yüksek seviyeden geri döndü ve bu düşüş tüm yıl boyunca farkı izleyen dolar-yen arasındaki fark ile henüz eşleşmedi. Reel getiriler arasındaki farkın yenin zayıflamasındaki ana etken olduğu ve yatırımcıların Japonya yerine ABD’de daha cazip getiri fırsatlarına yönelmesine neden olduğu belirtiliyor.

Stratejistler, Fed’in agresif faiz artırımlarının neden olabileceği potansiyel ekonomik hasarın bu yılın zirvesinin görüldüğünü düşündükleri ABD tahvil getirilerinde daha fazla gerilemeye neden olduğunu kaydetti. Ancak yen, güçlenen dolar ve Japonya’nın artan ticaret açığına ilişkin endişeler nedeniyle zayıflamaya devam etti.

“ABD tahvil getiri eğrisinin ABD ekonomisinde kriz endişeleriyle tersine dönmesiyle reel getiri makasının daralması doları yakın vadede daha yüksek seviyelere itebilir ve düzeltmelere neden olabilir” diyen Shinkin Asset Management Baş Piyasa Analisti June Kato, “Ancak doların güçlenme eğilimi şimdilik değişmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.