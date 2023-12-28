Yeni asgari ücret sonrası Fatih Portakal, Erdoğan'ı işaret etti: 'Yeni bir hamleye girebilir...'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:15

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıkacak. Asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı ise ortalama 578 dolar ediyor.

Sözcü TV'de yeni asgari ücreti yorumlayan Fatih Portakal, işçinin yeni asgari ücretten memnun olmadığını önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın yeni bir hamle daha yapabileceğini belirtti.

Portakal şunları söyledi:

“HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ…”

“Yeni asgari ücret 17 bin 2 TL.Yeni asgari ücret ne zaman cebinize girecek biliyor musunuz? 1 Şubat’ta… Ama bugün itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 TL. Dolar kuru da aşağı yukarı 29.40 TL. Bir ay sonra asgari ücretin kaç dolar eridiğini hep birlikte göreceğiz.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ BİR HAMLEYE GİREBİLİR”

1 Şubat'ta zamlı asgari ücretin işçinin cebine gireceği gün bu maaşın dolar karşısında nasıl eridiğini maalesef hep birlikte göreceğiz. Bu maaş işçiyi mutlu eder mi? Bence mutlu etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde yeni bir hamleye girebilir. Bütçe hazırlandı. Belki o bütçeden verilebilir. 17 bin 2 lira gerçekten kimseyi mutlu etmiyecek gibi görünüyor. Yüzde 49 zammın ardından acaba emekliler ne kadar ücret alacak? Bunu da zaman gösterecek.”