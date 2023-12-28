2024 Yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu

28 Aralık 2023 Perşembe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için asgari ücret belirleme çalışmalarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunca varılan sonucu, tüm işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıda açıkladı. Yapılan açıklamada 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini, bu miktarla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre de kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY; Cumhurbaşkanının başkanlığında yaptıkları toplantıda, asgari ücret tutarına ilişkin taleplerinin 18 bin lira olduğunu ve yılda 2 kere belirlenmesini ifade ettiklerini, TİSK başkanı Özgür Burak AKKOL ise asgari ücretin bir taban ücret olduğunu ve bunun da makul olması gerektiğini dile getirerek, üretim, istihdam, ihracat performanslarını ve rekabetçiliği korumak için sağlanan asgari ücret desteği için Cumhurbaşkanı ve bakana teşekkür etti.

Diğer taraftan,Türk-İş tarafından açıklanan Kasım ayı açlık sınırı 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL oldu.

Asgari ücrette bir önceki yıla göre yapılan artışlar miktar ve oran olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2024 yılında uygulanacak brüt asgari ücret 20 bin 2 lira 50 kuruş, net asgari ücret ise 17 bin 2 lira 13 kuruş oldu.

Belirlenen brüt asgari ücrete göre net asgari ücretin belirlenmesi:

Belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti ise şöyle:

Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

Belirlenen yeni asgari ücrete göre Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılan bildirim ve prim ödemelerinde esas alınacak tutarlar aşağıdaki şekilde değişti.