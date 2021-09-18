Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 ildeki 20 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirmesine karar verdi.
İktidar kamu kaynaklarını satış programını sürdürüyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, özelleştirilecek taşınmazlar, Giresun, Kırşehir, Adana, Kütahya, Mersin, Zonguldak, Hatay, Erzincan, Muş ve Tokat illerinde yer alıyor.
Özelleştirmelerde, her bir taşınmaz için farklı geçici teminat tutarı ve ihale şartnamesi bedelleri belirlendi. Son teklif verme tarihleri, taşınmazlara göre değişmekle birlikte 18, 19 ve 20 Ekim olarak tespit edildi.
5 MİLYON 500 BİN LİRAYA SATILDI
Öte yandan, ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ihale komisyonunca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sakarya'nın Kocaali Mahallesi'ndeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 5 milyon 500 bin liralık bedelle en yüksek teklifi veren Kemal-Hasan Ekşi İnşaat Taahhüt Tersane İşletmeciliği Nakliyat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketine satılması uygun bulundu.
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