Yeni evleneceklere ücretsiz düğün salonu müjdesi
Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, hayat pahalılığının artması ile birlikte evlenecek çiftlere ve düğün masrafları ile uğraşan ailelere müjdeli haber verdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Ücretsiz düğün salonumuzu halkımızın hizmetine açıyoruz. Bu hizmetimizle evlenecek çiftlerimizin en mutlu günlerini birlikle paylaşıyor, gençlerimizin ailelerinin yüklerini bir nebze olsun hafifletiyoruz" diye konuştu.
Tarsus’ta de ilklere imza atan Başkan Bozdoğan, vatandaşların kullanması için Belediye Düğün Salonunu hizmete açıyor. Düğün salonlarının yüksek fiyatlı olması sebebi ile harekete geçen Tarsus Belediyesi, evlenecek çiftlerin en mutlu gününü birlikte paylaşacak ve ailelerin yüklerini bir nebze olsun hafifletecek.
Ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulması için hazırlıkları tamamlanan düğün salonu kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunuluyor. Düğün salonu faaliyete geçtiği zaman ilan edilecek numaralarına ulaşarak randevu alınabilecek, gerekli detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.
Amaçlarının Tarsus halkına en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "Amacımız vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara hizmetin en iyisini sunmaktır. Tarsus kısa süre içerisinde düğün salonuna kavuşuyor. Yaşam pahalılığının günden güne yükseldiği ülkemizde evlenecek çiftleri ve düğün masrafları ile boğuşan ailelerimizi düşünerek belediye düğün salonumuz vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz’’ diye konuştu.
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