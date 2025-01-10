Yeni nesil POS zorunluluğu başlıyor: İşletmeler zorda!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:49

İşletmelerin POS cihazı ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazlarına geçiş süresi bugün sona eriyor. Ancak yüksek maliyetler ve cihaz tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle birçok esnaf geçiş için hazır değil. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) sürecin uzatılması için çağrıda bulundu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil cihazların piyasasında rekabet oluşmadığını ve fiyatların oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca piyasada yeterince cihaz bulunmadığına dikkat çekerek süre uzatımının gerekliliğini vurguladı.

'EN AZ 6 AY UZATILMALI'

Palandöken, "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım süresinin en az 6 ay uzatılması için Maliye Bakanımıza çağrıda bulunuyoruz. Esnaf hem maliyetlere hem de cihaz tedarikine hazır değil" dedi.

Palandöken, mevcut rekabet koşullarının yetersizliğine işaret ederek, 6 aylık bir ertelemenin hem esnafı hem de süreçteki sorunları çözmek adına önemli bir adım olacağını ifade etti.