Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!
Emekliye ek zam yapılacak mı? 13 Ocak’taki toplantıda sürpriz bir zam kararı gündeme gelebilir mi? Emekli maaşlarındaki erime nasıl önlenecek? SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı.
Emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 enflasyon farkı verilirken, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı.
2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği ihtimaline dikkat çekerek kritik bir tarihe işaret etti.
EK ZAM BEKLENTİSİ GİDEREK GÜÇLENİYOR
Emekliler ek zam beklentisiyle ilgili umutlu. Enflasyon farkı ile zam alan emekliler ek bir artışa ihtiyaç duyuyor.
Bu talepler giderek artarken, uzmanlar ek zam ihtimalini göz önünde bulunduruyor.
SÜRPRİZ ZAM GÜNDEME GELEBİLİR
En düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 65’ine kadar gerileyerek milyonlarca emekliyi zor bir duruma soktu.
Geçen yıl yaşananları örnek gösteren Erdursun, bu yıl da benzer bir sürpriz zam kararının gündeme gelebileceğini ifade etti.
ERDURSUN’DAN EK ZAM VE İNTİBAK DÜZENLEMESİ ÖNERİSİ
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şu açıklamaları yaptı:
“Emekli maaşlarına bir miktar refah payı eklenmesini bekliyordum ancak bu gerçekleşmedi. Emekli maaşları giderek daha da eriyor.
Mevcut hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı ve intibak düzenlemesi ile kalıcı bir çözüm üretilmelidir.
Emekli maaşlarının güncellenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.”
13 OCAK’TAKİ TOPLANTI KRİTİK!
Erdursun, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Ocak’ta ek zam açıkladığını hatırlatarak, bu yıl 13 Ocak’ta gerçekleşecek toplantının büyük önem taşıdığını vurguladı.
“Emekliler büyük bir beklenti içinde. Bu konuda ciddi tepkiler var. Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesinde bir düzenleme yapıldı, bu yıl da benzer bir adım atılır mı, bilemiyoruz. Ancak gelişmeleri yakından takip edeceğiz” şeklinde konuştu.
EMEKLİ MAAŞLARININ ARTIŞI VE ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI
Özgür Erdursun, emekli maaşlarının yıllara göre nasıl değiştiğini de şu şekilde açıkladı:
“Memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54,
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 zam yapıldı.
2019’da en düşük tamamlanan maaş 1.000 TL,
2020’de 1.500 TL,
2022’de 2.500 TL,
2022’de 3.500 TL,
2023’de 5.500 TL,
2023’de 7.500 TL,
2024’de 10.000 TL,
2024’de 12.500 TL,
2025’de ise 14.469 TL oldu.”
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN FIRSATLAR
Erdursun, erken emeklilik isteyenlerin, prim günü eksikliklerini tamamlamak için SGK’ya borçlanabileceğini belirtti. Borçlanılabilecek süreler ise şöyle sıralandı:
- Doğum borçlanması
- Silah altında geçen süreler
- Doktorluk ve avukatlık stajı
- Yurtdışında geçirilen eğitim süreleri ve çeşitli izin süreleri
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