Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

Emekliye ek zam yapılacak mı? 13 Ocak’taki toplantıda sürpriz bir zam kararı gündeme gelebilir mi? Emekli maaşlarındaki erime nasıl önlenecek? SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2025 Perşembe, 16:43
Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

Emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 enflasyon farkı verilirken, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. 

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği ihtimaline dikkat çekerek kritik bir tarihe işaret etti.

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

EK ZAM BEKLENTİSİ GİDEREK GÜÇLENİYOR

Emekliler ek zam beklentisiyle ilgili umutlu. Enflasyon farkı ile zam alan emekliler ek bir artışa ihtiyaç duyuyor. 

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

Bu talepler giderek artarken, uzmanlar ek zam ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

SÜRPRİZ ZAM GÜNDEME GELEBİLİR

En düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 65’ine kadar gerileyerek milyonlarca emekliyi zor bir duruma soktu. 

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

Geçen yıl yaşananları örnek gösteren Erdursun, bu yıl da benzer bir sürpriz zam kararının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

ERDURSUN’DAN EK ZAM VE İNTİBAK DÜZENLEMESİ ÖNERİSİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şu açıklamaları yaptı:

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

“Emekli maaşlarına bir miktar refah payı eklenmesini bekliyordum ancak bu gerçekleşmedi. Emekli maaşları giderek daha da eriyor.

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

Mevcut hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı ve intibak düzenlemesi ile kalıcı bir çözüm üretilmelidir. 

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

Emekli maaşlarının güncellenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.”

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

13 OCAK’TAKİ TOPLANTI KRİTİK!

Erdursun, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Ocak’ta ek zam açıkladığını hatırlatarak, bu yıl 13 Ocak’ta gerçekleşecek toplantının büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

“Emekliler büyük bir beklenti içinde. Bu konuda ciddi tepkiler var. Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesinde bir düzenleme yapıldı, bu yıl da benzer bir adım atılır mı, bilemiyoruz. Ancak gelişmeleri yakından takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

EMEKLİ MAAŞLARININ ARTIŞI VE ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI

Özgür Erdursun, emekli maaşlarının yıllara göre nasıl değiştiğini de şu şekilde açıkladı:

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

“Memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54,

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 zam yapıldı.

2019’da en düşük tamamlanan maaş 1.000 TL,

2020’de 1.500 TL,

2022’de 2.500 TL,

2022’de 3.500 TL,

2023’de 5.500 TL,

2023’de 7.500 TL,

2024’de 10.000 TL,

2024’de 12.500 TL,

2025’de ise 14.469 TL oldu.”

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN FIRSATLAR

Erdursun, erken emeklilik isteyenlerin, prim günü eksikliklerini tamamlamak için SGK’ya borçlanabileceğini belirtti. Borçlanılabilecek süreler ise şöyle sıralandı:

Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!
  • Doğum borçlanması
  • Silah altında geçen süreler
  • Doktorluk ve avukatlık stajı
  • Yurtdışında geçirilen eğitim süreleri ve çeşitli izin süreleri
Emekli emekli maaşı Özgür Erdursun ek zam

En Çok Okunan Haberler