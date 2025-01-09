Emekliye ek zam yapılacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun 13 Ocak tarihini işaret etti!

“Emekliler büyük bir beklenti içinde. Bu konuda ciddi tepkiler var. Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesinde bir düzenleme yapıldı, bu yıl da benzer bir adım atılır mı, bilemiyoruz. Ancak gelişmeleri yakından takip edeceğiz” şeklinde konuştu.