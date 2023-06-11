Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit geliyor

Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 07:00

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, 3008 modeli, yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit ile yollara çıkan ilk model olacak. Bir sonraki 3008'de kullanılacak yeni nesil Peugeot i-Cockpit, ön konsolun üzerinde 21 inçlik yüksek çözünürlüklü kavisli panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve i-Toggles düğmelere sahip olacak.

10 yıllık başarılı bir geçmişe sahip Peugeot i-Cockpit'te büyük değişim yaşandı. Bu değişim, Peugeot içindeki bir sonraki seviyeyi temsil ediyor.

TAMAMEN YENİLENDİ

Yaklaşık 10 milyon adet satılan Peugeot i-Cockpit, dijital gösterge paneli, kablosuz bağlantı, sesli komutlar, 3D efektler ve kişiselleştirilebilir i-Toggles olmak üzere en güncel teknolojileri kullanıma sunuyor. Peugeot, bugün gelinen noktada sürüş deneyimini dönüştüren tamamen yeni bir i-Cockpit ile işleri bir sonraki seviyeye taşıyor.

Peugeot ekipleri, yükseltilmiş gösterge ekranı ve merkezi dokunmatik ekran olmak üzere i-Cockpit'in üç temel öğesinden ikisini bir araya getirmeye karar verdi. Bu iki unsur, yeni tasarımda ön konsolun sol ucundan orta konsola uzanan 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir kavisli panelde birleşiyor. Yolcu bölmesinden görünmeyen bir arka destekle bağlanan bu panoramik ekran, ön konsolun üzerinde yüzüyormuş gibi görünüyor.

Süzülme efekti, ekranın altındaki led ambiyans aydınlatmayla vurgulanıyor. 21 inçlik panoramik ekran, optimum ergonomi sağlayacak şekilde konumlandırılıyor. Ayrıca sürücüye doğru hafifçe kavisli olmakla birlikte ön yolcu için sorunsuz bir erişim de sağlıyor. Bu dijital ekran, Peugeot i-Cockpit'in iki temel işlevini birleştiriyor.

FAVORİ İŞLEMLERE HIZLI ERİŞİM

Panoramik ekranın sol tarafında, direksiyonun üzerindeki gösterge ekranı, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları, enerji akışı gibi tüm bilgileri gösteriyor.

Panoramik ekranın sağ tarafında, ön konsolun ortasında bulunan dokunmatik ekrana hem sürücü hem de yolcu erişebiliyor. Bu ekran iklimlendirme, navigasyon, medya/bağlantı gibi işlevleri kontrol etmek için kullanılabiliyor.

Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit, yolcu bölmesinden görünmeyen sabitleme sistemiyle ön konsolun üstüne monte edilen panoramik ekranıyla yeni bir mimariye sahip. Bu düzen, dokunmatik ekrana erişilebilirliği ve 21 inçlik panoramik ekrandaki bilgilerin görünürlüğünü iyileştiriyor.

Panelin ortasında i-Toggles yer alıyor. Bunlar, favori bir kişiyi aramak, sık kullanılan varış noktasına navigasyonu başlatmak, favori radyo istasyonu ile klima için ideal sıcaklığı ayarlamak gibi favori 10 işleve hızlı erişim sağlamak üzere programlanabilen tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik düğmeler bulunuyor.

VİTES SEÇİCİNİN YERİ DEĞİŞTİ

Orta konsoldaki depolama ve kablosuz akıllı telefon şarj alanı daha da genişliyor. Bu, otomatik şanzımanın vites seçicisinin ön konsola taşınmasıyla mümkün oluyor. Vites seçicisi artık direksiyonun sağında, stop/start düğmesinin hemen yanında yer alıyor.

Kompakt direksiyon simidi her zaman Peugeot i-Cockpit'in temel bir unsuru oldu. Direksiyon Kompakt olmaya devam ederken artık daha modern bir tasarıma sahip.

Yeni kompakt direksiyon simidi kumandaları daha fazla kullanıcı ergonomisi için 'dokunsal tıklama' özelliğine sahip. Sürücünün parmaklarını otomatik olarak algılıyor ancak herhangi bir yanlış hareketten kaçınmak için sadece basıldığında etkinleşiyor. Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit, kompakt direksiyon simidinin arkasında iki yeni, kumanda da sunuyor.