Elektrik ve doğalgazdan sonra sıra ulaşıma geldi: YHT biletlerinde devlet desteği kaldırılıyor mu?

Elektrik ve doğalgazda uygulanan destek düzenlemelerinin ardından, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinde de devlet desteğinin kaldırılması gündeme geldi. Kararın hayata geçmesi halinde bilet fiyatları maliyet esaslı belirlenebilecek.

YHT BİLETLERİNDE DESTEK GÜNDEMİ

Elektrik ve doğalgaz sektörlerinde yapılan düzenlemelerin ardından ulaşım alanında da benzer bir adımın atılabileceği konuşuluyor.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinde devlet desteğinin sonlandırılması ve bütçeden bu alana pay ayrılmaması gündeme geldi.

Desteğin kaldırılması durumunda YHT bilet fiyatlarının maliyetlere göre yeniden belirlenmesi söz konusu olacak.

Ana hat, bölgesel trenler ve banliyö hatlarında ise mevcut destek sisteminde herhangi bir değişiklik planlanmıyor.

ENERJİDE BAŞLAYAN DÜZENLEME ULAŞIMA YAYILIYOR

Ekonomi yönetimi, bütçe üzerindeki yükü azaltmak amacıyla kamu tarafından sübvanse edilen bazı hizmetlerde kademeli olarak destekleri azaltıyor veya tamamen kaldırıyor. Bu kapsamda ilk adım elektrik tarifelerinde atıldı.

Elektrikte 1 Ocak 2025 itibarıyla konutlarda yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler destek kapsamı dışında bırakıldı. 1 Ocak 2026’da bu sınır 4 bin kilovatsaate düşürüldü.

Bu düzenlemelerle birlikte belirlenen sınırın üzerindeki aboneler elektrik tüketim bedelini devlet desteği olmadan ödemeye başladı.

DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ

Doğalgazda ise 4 Nisan itibarıyla kademeli tarife sistemine geçildi.

Yeni sistemde illere ve aylara göre farklı tüketim limitleri belirlenirken, sınırın üzerinde tüketim yapan aboneler daha yüksek tarifeden faturalandırılmaya başlandı.

Bu kapsamda belirlenen limitleri aşan konut aboneleri için devlet desteği sona ermiş oldu.

BAKANLIK: HENÜZ KARAR ALINMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, YHT biletlerinde devlet desteğinin kaldırılmasına ilişkin bazı değerlendirmelerin yapıldığını ancak henüz alınmış bir karar bulunmadığını bildirdi.

Aynı kaynaklar, ana hat, bölgesel trenler ve banliyö hatlarında devlet desteğinin devam ettiğini vurguladı.

“Ana hat ve bölgesel trenlerde ve banliyölerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Devlet desteği devam edecek ve ediyor” ifadeleri kullanıldı.

YHT BİLETLERİ MALİYET ESASLI OLABİLİR

Desteğin kaldırılması durumunda YHT bilet fiyatlarının maliyet bazlı belirlenmesi gündeme gelebilecek.

Bu durumda maliyet artışlarının zaman içinde doğrudan bilet fiyatlarına yansıması bekleniyor.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin 2024 yıl sonu zararının 25 milyar 79 milyon 636 bin 706 TL olduğu kayıtlara geçti.