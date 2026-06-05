Yeni sahibi belli oldu: İstanbul'un dev AVM'si satıldı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., portföyünü büyütmeye yönelik önemli bir satın alma adımı attı. Şirket, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi’ni işleten Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olmadığı yüzde 50’lik payın devralınmasına ilişkin sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu payların Euro Crescent Private Limited’dan satın alınacağı bildirildi.

OPTIMUM AVM’DE TAM HÂKİMİYET HEDEFİ

İşlemin tamamlanması halinde Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Feriköy Gayrimenkul’de yüzde 100 paya sahip olacak ve İstanbul Optimum Premium Outlet AVM’nin dolaylı tek sahibi konumuna gelecek.

Satın alma sürecinin yürürlüğe girmesi için Rekabet Kurulu onayı bekleniyor.

PORTFÖY VE GELİR BEKLENTİSİ

Şirket açıklamasında, işlemin stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı. Optimum Premium Outlet AVM’nin tamamen bünyeye katılmasının, hem portföy büyüklüğüne hem de gelir artışına önemli katkı sağlayacağı değerlendirildi.