Yeni VW ID 2 GTI, Skoda vRS ve Cupra şekilleniyor: Tarih açıklandı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:56

Güncelleme: 03.10.2023 - 16:56

Skoda patronu Klaus Zellmer, firmanın tamamen elektrikli çağında ateşli vRS modellerinin hâlâ gündemde olduğunu doğruladı ve markanın çıkış tarihi yaklaşmakta olan küçük elektrikli modelinin ateşli bir versiyonu için açıklama yaptı.

Auto Express, Volkswagen'in gelecekteki hot hatchback vizyonu olan ID'yi tanıtmak için kullandığı son Münih Motor Show'da Zellmer ile görüştü.

VW ID.2 GTI olacak aracın Skoda vRS versiyonunu isteyip istemediği sorulduğunda şunları söyledi:

"Evet, elbette bunu yapmayı düşünüyoruz, aslında tüm model serilerimizde.

Eğer teknoloji RS olarak adlandırılacak kadar iyiyse o zaman bir RS versiyonu getirme olasılığımız yüksek."

TARİHİ NETLEŞİYOR!

Skoda'nın VW Grubu'nun ID.2 versiyonunun, bu yılın başlarında ortaya çıkan dijital bir görseli kompakt bir crossover şeklini alma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Yeni vRS modelleri için kilit nokta, hot hatch hayranlarını kazanmak için doğru özelliklere sahip olmaksı. Zellmer, "Bir RS getirmek için doğru ve güvenilir kalmak önemlidir" dedi.

VW, ID'si için herhangi bir teknik veri açıklamadı. GTI Concept, kaputun altında bir elektrik motoru kullanarak kesinlikle sadece önden çekişli olacak ve herhangi bir Skoda versiyonunun bu düzeni takip etmesi gerekecek. Aynı zamanda VW ile aynı ayak izini paylaşacak, bu da yaklaşık 4,1 metrelik bir uzunluk anlamına geliyor.

Henüz isimlendirilmemiş küçük Skoda'nın 2025'in sonlarında, arkadaşları ID.2 ve Cupra'nın UrbanRebel'i ile aşağı yukarı aynı zamanda çıkması bekleniyor.

Cupra UrbanRebel

FİYAT TAHMİNİ YAPILDI

Zellmer, "Paranın karşılığını veren otomobilimiz, 2025 yılında piyasada olacak olan A0 bataryalı elektrikli araç olacak" dedi. Fiyatı için ise yaklaşık 25.000 Euro olacağını ifade etti.

Yeni küçük Skoda, VW ve Cupra kardeşleriyle birlikte İspanya'nın Barselona kentinin hemen dışındaki Martorell'de bulunan VW Group fabrikasında üretilecek ve Çinli otomobil üreticilerine yaklaşmak için geliştirme sürelerini kısaltmayı amaçlayan yeni bir geliştirme sürecinden yararlanacak. VW Teknik Geliştirme Başkanı Kai Grünitz ise Münih Motor Show'da şunları söyledi:

"Genellikle 54 aylık bir geliştirme sürecimiz var ve Çinli rakiplerimiz bunu 38 ila 32 ayda yapıyor.

Yaklaşık 36 aylık bir geliştirme sürecine sahip üç pilot projeye karar verdik.

Bunlardan biri ID. 2. aralık sonunda taslaklarla başladık ve 2025'in sonlarında ya da 2026'nın başlarında yola çıkacak."