Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'da seviye yüzde 50'lerde seyrediyor

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

Turizmde önceki gün açıklanan verilere göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı kasımda yüzde 1 düşüşle 2.53 milyona geriledi. Böylece salgından beri turizmde ilk düşüş kaydedildi. Özellikle İstanbul’u tercih eden Körfez ülkelerinden gelen turist sayısındaki düşüş yüzde 30’ları geçiyor.

Turizm sektörü temsilcileri bu gerilemenin en önemli nedenini Filistin-İsrail çatışmaları ve provokasyon korkusu olarak sıralıyor. Diğer önemli neden ise yüksek enflasyon nedeniyle artan fiyatlar. Perakende sektörüne de yansıyan gerilemenin nedenini sektör temsilcileri “Türkiye Avrupa’dan pahalı hale geldi. Cazibesini yitiriyor” sözleriyle anlatıyor. Bu da İstanbul’da dolulukların yüzde 50’lere kadar gerilemesine neden oluyor.

Turizm sektöründe birçok önemli otele danışmanlık veren BDO Danışmanlık Ortağı Mehmet Önkal, Noel tatili nedeniyle 15-Aralık ile 15 Ocak arasının İstanbul’un en kötü dönemlerinden olduğunu söylüyor.

Okul tatillerinin de yaklaşması nedeniyle iç turizmde ise kayak bölgelerinde hareketlilik başladı. Erciyes Kayak Merkezi işletmecisi Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, dolulukların yüzde 90’a ulaştığını ve büyük çoğunluğun yerli turist olduğunu söylerken “Yabancıları ocaktan sonra bekliyoruz” dedi.



