126 yerde daha adayını açıklayan CHP'de kurmaylar 'Yeni yılda sokaklar partimizi konuşacak' dedi

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

CHP Parti Meclisi, önceki gün yapılan toplantıyla aralarında Çanakkale, Samsun, Manisa ve Konya’nın da bulunduğu 126 bölgede daha belediye başkanı adayını açıkladı.

CHP’nin Çanakkale adayı eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Manisa adayı il başkanı Ferdi Zeyrek, Konya adayı İsmail Sonkaya ve Samsun adayı Cevat Öncü oldu. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yeni dönem için yeniden aday gösterilen başkanlar arasında yer aldı. İstanbul Fatih’te aday Mahir Polat olurken Pendik’te de Süleyman Tarık Balyalı aday gösterildi. Ankara’da ise Elmadağ ve Yenimahalle’nin mevcut başkanları Adem Barış Aşkın ile Fethi Yaşar yeniden aday gösterildi. Güdül’e de Mehmet Doğanay aday yapıldı.

‘ANKETLER SÜRÜYOR’

Gelecek hafta yapılacak PM toplantısında aday açıklamalarının süreceğini söyleyen parti kurmayları, “Bazı yerlerde aday adayları süreç içerisinde uzlaşıyorlar. Örgütlerimize 800’den fazla yerde hangi yöntemle aday belirlemek istediklerini sorduk. Yaptırdığımız anketler devam ediyor” bilgisini paylaştı.

Açıklanması beklenen Adana, Mersin, Aydın, İzmir, Hatay gibi yerlerde bir belirsizliğin olmadığını söyleyen Parti kurmayları, “Buraları da çok geçe bırakmayı düşünmüyoruz ama bir stratejimiz var, buna göre her yeri açıklıyoruz. Biz önümüzdeki yılbaşından sonra il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleriyle ilgili fermuar usulüyle yapacağımız ön seçimlere de başlayacağız. Ayrıca bundan sonra anket ve eğilim yoklamalarıyla aday açıklamaları devam edecek. Ocak ayında sokaklar CHP’yi konuşacak ocak ayı içinde açıklamaları bitirmeyi istiyoruz. Önümüzdeki hafta yine epey bir yerde adayımızı açıklamayı düşünüyoruz. İktidar ise daha İstanbul’da, Ankara’da adaylarını açıklayamadı” dedi.