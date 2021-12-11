'Yeniden değerleme' kadar artış yapılmazsa zam cebe girmeden vergiye gidecek

11 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Maaş ve ücretlerden kesilecek gelir vergisi dilimleri her yıl 31 Aralık’ta Resmi Gazete’de ilan ediliyor. Geçen günlerde yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak ilan edildi. Normalde gelir vergisi dilimlerindeki artışın da bu kadar olması gerekiyor. Eğer gelir vergisi dilimindeki artış yüzde 36.2’nin altında kalırsa emekçi çok daha kısa sürede bir üst vergi dilimine girecek. Böylece maaşından daha fazla gelir vergisi kesilmeye başlanacak.

MEMUR DA RİSK ALTINDA

Şu anda 24 bin TL’ye kadar olan gelir diliminden yüzde 15 vergi alınıyor. Bu aşıldığında kesilen vergi oranı da yüzde 20’ye çıkıyor. Burada yetki iktidarda. AKP, birçok kez dilimlerdeki artışı bu oranın altında tuttu. Emekçinin maaşı yılın ikinci yarısından itibaren düştü. Öyle ki şimdiye kadar artış, yeniden değerleme oranı kadar yapılmış olsaydı yüzde 15’lik dilimin matrahı bugün 24 bin TL değil 60 bin TL’ye yakın olacaktı.

Gelir vergisinde 24 bin TL olan ilk dilim gelecek yıl için yüzde 36.2 oranında artarsa 32 bin 600 TL’ye çıkacak. Yılbaşından itibaren ücret, bu rakamı geçtiğinde yüzde 20’lik vergi kesilmeye başlanacak. Oran daha düşük olursa örneğin ilk dilim 24 bin TL’den 26 bin TL’ye çıkarılırsa işçi çok daha hızlı üst vergi dilimine girecek. Bu durumda iktidar asgari ücrete yapılacak zammı yüksek, gelir vergisi dilimindeki artışı düşük tutarsa bir cepten giren zam, diğer cepten vergi olarak çıkacak. Aynı durum “ek protokol” yapmaya hazırlanan memurlar için de geçerli olacak. Sendikalar, temel olarak gelir vergisinin emekçiler için yüzde 10-15 gibi bir oranda sabitlenmesini talep ediyor. Ancak iktidar tüm bu taleplere kulak tıkıyor.