Son dakika | Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısı öncesi açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.
"4 BİN LİRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.
ASGARİ ÜCRETTE KARAR NE ZAMAN?
Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti.
13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşebileceğini belirtti.
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