Çocukların hayalleri ikinci el pazarında
Karşıyaka Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen çocuk ikinci el pazarı oyuncak alamayan çocukların umudu oldu. Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda gerçekleşen pazara 90 çocuk katılarak stant açtı.
Çocuklar evlerinde kullanmadıkları oyuncaklarını, kitaplarını, okul malzemelerini, spor malzemelerini satışa sundu.
Pazarın çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi, tüketim alışkanlıklarında farkındalık yaratmayı, doğru tüketici davranışları kazandırmayı ve “Sıfır Atık” bilinci oluşturmayı hedeflediği belirtildi.
Çocuklar için 2. El Pazarının öneminden bahseden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ela Hızlı, şunları söyledi:
“Tüketerek değil, üreterek ve paylaşarak geleceğin inşa edilebileceği düşüncesiyle, çocuklarımızın da gezegenimizi koruma ve kaynaklarımızı tasarruflu kullanma konusunda sorumluluk almalarını hedefliyoruz. Çocuklarımızın kullanılmış bir eşyanın çöp olmadığını anlamaları ve ihtiyaçlarının geri dönüşümle de karşılanabileceğini yaşayarak görmeleri açısından etkinliğimiz, çocuklarımıza ve ailelere harika bir fırsat sunmaktadır. 2. el pazarının ülkemizin dört bir yanına yayılacağına inanıyoruz.”
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