'Yerel halk' ifadesi gündem olmuştu... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Şimşek'in enflasyon açıklamasında kullandığı "yerel halk" ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'locals' kelimesinin 'yerel halk' olarak çevrilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:08
'Yerel halk' ifadesi gündem olmuştu... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen günlerde IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türk vatandaşları için kullandığı ‘locals’ sözcüğü tartışma konusu olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'locals' kelimesinin 'yerel halk' olarak çevrilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada 'locals'ın 'yerel yatırımcıları' ifade etmek için kullandığı öne sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan “locals” kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin “yerel yatırımcıları” ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.

Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."


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