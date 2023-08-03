‘Yerli milyoner’ bir milyonu aştı: Mevduat yüzde 82 arttı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:39

BDDK’nın Haziran 2023 itibarıyla açıkladığı veriler, AKP iktidarının politik tercihleri sonucu “paradan para kazanma”nın ilginç sonuçlarını bir kez daha ortaya koydu.

Buna göre mevduat hesabında “1 milyon TL üzeri” parası olan yurtiçi yerleşik mudi sayısı (yerli milyoner) 1 milyon 15 bin 705’e ulaştı. Bu sayı önceki aya kıyasla 140 bin 217, Haziran 2022’ye kıyasla 407 bin 715 kişi arttı.

MEVDUAT YÜZDE 82 ARTTI

Yine bu mudilerin mevduatı son bir yılda yüzde 82 artarak 7.6 trilyon lirayı geçerken toplam mevduat içindeki payları yüzde 65.9’dan yüzde 70.9’a çıktı.

Bu mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, TL mevduat yüzde 163.7 artışla 4.7 trilyon TL, döviz tevdiat yüzde 19.5 artışla 2.7 trilyon lira ve kıymetli maden (altın) yüzde 65.3 artışla 224 milyar TL oldu. Ancak TL hesaplardaki yüksek artışa bakarken yine dövize endeksi KKM hesaplarının Haziran 2023 itibarıyla 2.7 trilyon liraya ulaştığı dikkate alınmalı.