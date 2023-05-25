SPK, BDDK ve TBB’den bankacılık sektörüne yönelik ortak açıklama

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:37

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:37

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) eş zamanlı bir açıklama yaptı.

Basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına yönelik iddialara ilişkin yapılan açıklamada bankacılık sektörünün tüm yükü karşılayabilecek güçte olduğu belirtildi.

TBB'den yapılan açıklamada, bankacılıkla ilgili konuların "siyaset üstü" tutulması gerektiğinin altı çizilirken, sektörün güvenirliliğine zarar verecek ve gerçeği yansıtmayan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

BDDK'dan yapılan açıklamada ise bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil eden söz konusu açıklamalar ve bunları yayanlarla ilgili yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

SPK açıklamasında ise Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik açıklamalara tepki gösterildi. "Uluslararası piyasalara tam entegre olan sermaye piyasamız güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemektedir." denildi. Sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak açıklama ve işlemlere karşı cezai ve idari yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

SPK: BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ YATIRIMCILARIN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI

SPK'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası piyasalara tam entegre olan sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlediği belirtildi ve şunlar kaydedildi:

"Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması birinci önceliğimizdir. Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Sermaye piyasasının güven ve istikrar içinde işleyişini bozacak açıklamaların yanı sıra piyasa bozucu işlem ve eylemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacaktır."

BDDK: AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

BDDK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tur mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

TBB: BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜM YÜKLERİ KARŞILAYABİLECEK GÜÇTE

TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bankacılık sektörünün yüksek bir likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip olduğu belirtilerek, "Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile diğer göstergelere benzer şekilde uluslararası ortalamalar düzeyindedir. Bankacılık sektörü tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçtedir" denildi.

Bugüne kadar çok sayıda iç ve dış kaynaklı şoklara dayanıklılık gösteren bankacılık sektörünün sağlam bir yapıda olduğu, faaliyetlerinin tümünün kayıt altına alındığı ve sürekli denetime tabi olduğu bildirilen açıklamada, "Sektör Türkiye ekonomisinin gücüne inanmakta, gücünü ekonomiden almakta, sağlıklı bir bilanço ile ekonomiye destek olmaktadır. Bankacılık sektöründe güvenin korunması hepimizin görev ve sorumluluğunda olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörün güvenirliliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtmayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemelidir. Müşterilerimizin sektöre duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz."