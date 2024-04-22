Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı ilk baraj sorusunda elendi, büyük şok yaşadı!
'Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümünde yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevapla ilk baraj sorusunda elenerek büyük bir şaşkınlık yaşadı.
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirciyle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster?" programının son bölümü, yarışmacıların ve izleyicilerin şaşıracağı anlara sahne oldu. Yarışmaya Bursa'dan katılan Ayla Can, 2.ci soruda verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı.
Yarışmacı, ilk soruda başarılı bir performans sergiledi.Fakat ikinci soruda yarışmacının karşısına "Halis muhlis ne demektir?" sorusu çıktı.
SORU:
"Halis muhlis ne demektir?"
A- Tam anlamıyla
B- Belki
C- Aşağı yukarı
D- Bir ihtimal
DOĞRU CEVAP: A
HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ
İkinci soru olan baraj sorusunda yarışmacının karşısına, "Halis muhlis ne demektir?' sorusu çıktı.
Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, acele cevap vererek "C- Aşağı yukarı" cevap şıkkını verdi.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Yarışmacı, ikinci soruda verdiği yanlış cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacının şoke olduğu anlar kameralara böyle yansıdı.
ÖDÜL ALAMADAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ
Yarışmacı yarışmadan ödül alamayarak yarışmaya veda etti.
O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu büyük destek oldu. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Kimse burada kusur aramasın. Önce burada medeni cesaret gösterip bu koltuğa oturmak çok önemli Ayla hanım." ifadelerini kullandı.
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