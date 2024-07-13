YHT bilet fiyatlarına zam: Oran yüzde 25'i aştı
Her alanda fiyatlarda fahiş artış sürerken, son zam haberi de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan geldi. TCDD, YHT bilet fiyatlarında artışa gitti. Zamla birlikte Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye, Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseldi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı
Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 zam yaptı.
Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540
TL’ye çıkarıldı.
Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara -
Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildi.
FİYATLAR CEP YAKACAK
Öte yandan, Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790
TL’ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL’ye, Konya - Sivas bilet
fiyatı 675 TL'den 800 TL’ye, Konya - Karaman bilet fiyatı 110 TL'den 175 TL’ye,
Konya-İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'den 750 TL’ye çıkarıldı.
TCDD, hızlı tren fiyatlarına 2022 yılında 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam yaptı. YHT bilet fiyatları son olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında artış göstermişti.
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