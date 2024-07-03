Karsu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde: 24 Temmuz konseri biletleri satışa çıktı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:07

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:09

Karsu'nun 24 Temmuz’da vereceği konserin biletleri satışa çıktı.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, bu yılın ilk ve tek Türkiye konseri için 24 Temmuz'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ne gelecek.

Eğlenceli sahne performansı, duygusal şarkıları ve farklı yorumuyla izleyenlere renkli bir gece yaşatacak Karsu performansının biletleri, Biletinal'da satışa çıktı.

Aktif müzik hayatına 16 yaşında başlayan Karsu, Concertgebouw, North Sea Jazz Festival ve New York Carnegie Hall gibi önemli sahnelere çıktı. "Y Kültür Sanat" etiketiyle ilk stüdyo albümü "Confession"ın (2012) ardından "Colors"ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi. Sanatçı, üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini verdiği "Karsu" isimli dördüncü albümünü ise 10 Ekim 2019'da yayımladı.