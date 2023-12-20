Yılbaşı cep yakacak! 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafı dudak uçuklattı

Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının yaklaşık 350-400 TL olduğu belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:36
Yılbaşı cep yakacak! 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafı dudak uçuklattı
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Yeni yıl yaklaşırken, yurttaşlar da yılbaşı gecesi için hazırlık yapmaya başladı. 

Yeni yıla evlerinde girecek olan yurttaşlar, kuruyemişlere ilgi gösteriyor. 

Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, yurttaşlar yılbaşında karışık çerez tercih ettiğini söyledi. 

Tan, “Genelde yılbaşı günlerinde karışık çerezler tercih edilir. Çünkü o gün çok yoğun alışveriş gerçekleştiği için hazır olan ürün ne ise o alınır, gidilir. Yanında kestane, patlamış mısır ve çocuklar için cips çeşitleri alınarak yılbaşı geçirilir" dedi. 

Fiyatların geçen seneye oranla yüksek olduğunu söyleyen Tan, evde geçirilecek yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğunu kaydetti. 


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