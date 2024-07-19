Yılın ilk altı ayında 11 bin şirket kapandı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:16

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 34,4 azalışla 10 bin 72'den 6 bin 606'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,7 azalarak 2 bin 22'ye düştü. Mayıs ayında 2 bin 759 şirket kapanmıştı.

Kapanan şirket sayısı yüzde 26,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 23,3 arttı.

Kurulan şirket sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 kooperatif sayısı yüzde 32,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 37,8 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8,3, kooperatif sayısı yüzde 4,2 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60,8 azalış gerçekleşti.

HANGİ İLLERDE ŞİRKET KURULMADI?

Gümüşhane ve Iğdır'da haziranda şirket kurulumu gerçekleşmedi.

Söz konusu dönemde kurulan toplam 6 bin 759 şirket ve kooperatifin yüzde 86,1'ini limitet şirket, yüzde 11,6'sını anonim şirket, yüzde 2,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,5'i İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 194'ü ticaret, 1001'i imalat ve 852'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 246'sı inşaat, 244'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 94'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerin 720'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 279'unun imalat, 234'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 372'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 162'sinin inşaat, 132'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Haziranda 153 kooperatif kurulurken bu kuruluşların 110'u konut yapı, 23'ü işletme ve 7'si tarımsal kalkınma alanında gerçekleşti.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 493 yabancı ortak sermayeli şirketin 302'si Türkiye, 26'sı İran, 13'ü Azerbaycan ortaklı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 57'si anonim, 436'sı limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 488'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 182'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 175'i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 67,6'sı yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 17.3 AZALDI

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 azalışla 52 bin 676'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 25,8 artışla 11 bin 939'a yükseldi.