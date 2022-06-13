Yıllık 450 bin üretim kapasiteli fabrikanın boş kalması olası değil

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Türk otomotiv sektörü açısından geçen haftanın en önemli haberi Fiat Doblo üretiminin İspanya’ya kaydırılması oldu. 2000’den bu yana tüm nesilleri Tofaş tarafından üretilen, bir dönem Opel için de üretimi yapılan, ABD’ye Ram markasıyla ihraç edilen Fiat Doblo’nun yeni neslinin Vigo Fabrikası’ndaki bantlardan çıkacak olması büyük bir sürpriz sayılmaz.

Yeni neslin geliştirme çalışmaları Tofaş Ar-Ge departmanının da katkısıyla neredeyse tamamlanmak üzereyken FCA ve PSA gruplarının Stellantis çatısı altında birleşmesiyle durdurulduğuna dair bilgiler gelmişti. Buna karşılık birkaç yıldır yollarda olan Peugeot Rifter, Citroen Berlingo ve Opel Combo (İngiltere’de Vauxhall) kardeşlere Toyota da Proace ile katılmıştı. Yeni Doblo’nun altyapı, yürüyen aksam, donanım, gövde parçaları açısından daha kârlı bir operasyona dahil olması kaçınılmazdı. Tofaş’ın yaptığı açıklamada 2023 yılı sonuna kadar güncel Doblo’nun üretiminin devam ettirilmesine yönelik görüşmeler sürüyormuş. Türkiye ve çevre ülkelerle ABD, bir süre daha güncel Doblo için iyi pazarlar.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Gözden kaçırdığımız konulardan biri de Doblo üretiminin gitmesi hem Tofaş hem de otomotiv yan sanayi için kayıp demek. Tofaş, FCA Grubu fabrikaları arasında 2013’te “Altın Fabrika” seviyesine ulaşmış, 2019’da bir araştırmada grubun en iyi fabrikası olduğunu tescillemişti. Dolayısıyla yıllık 450 bin adetlik üretim kapasitesine sahip, en üst düzey kalitede üreten fabrikanın boş kalması mümkün değil. Sadece geçiş dönemlerinde kapasite geçici olarak düşebilir.

Peki, Tofaş artık hangi yeni modeli alabilir? Bu konuyla ilgili bir açıklama henüz yok. Ancak Stellantis CEO’su Carlos Tavares, Tofaş ile yeni projeler üzerinde görüştüklerini açıkladı. Hafif ticari üretimindeki yetkinliği, geçmişte Fiat Fiorino’yu Peugeot ve Citroen için üretmiş olması, yeni Fiorino’nun da 2024’te yollara çıkacak olması, aklıma yeni Fiorino’nun Fiat, Peugeot, Citroen, Opel (Vauxhall) ve hatta Toyota için üretilebileceği fikrini getiriyor. Avrupa pazarlarında Tipo adıyla satılan Fiat Egea’ya ileride Stellantis markalarından kardeşler gelmesi de olası. Tabii Stellantis Grubu’nun Avrupa pazarlarında elektrikli araç dönüşümüne önem vermesi, Tofaş’ın da elektrikli versiyonlar üreteceği anlamına da geliyor. Bu da fabrikanın üretim bantlarının yanı sıra otomotiv yan sanayisinin de yeni yatırımlar yapmasını gerektirecek.