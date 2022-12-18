Yine yeşil alanlar satılacak
Dünkü Resmi Gazete’de ilan yayımlayan Özelleştirme İdaresi Muş, İstanbul, Mersin ve Muğla’daki 10 taşınmazı satışa çıkardı.
Satışa çıkarılan yerler arasında Bodrum Geriş ile Ortakent’teki taşınmazlar da var. Geriş’teki taşınmazlar toplam 4 parselden oluşuyor v e büyüklüğü 5 bin 939 metrekare. Büyük bölümü yeşil alan. Ortakent’teki taşınmaz Ünversite Caddesi ile Değirmen Caddesi’nin arasında. Büyüklüğü 4 bin 731 metrekare. Burası da yeşil alan. Yine satışa çıkan Bodrum Gökçebel’deki taşınmaz da yeşil alan. Buralar için son teklif tarihleri 19 Ocak. Mersin Tarsus İncirlikuyu’daki taşınmaz 1535 metrekare. İstanbul Büyükçekmece’deki 3 parsel ve 8 bin 800 metrakere büyüklüğündeki taşınmazlar bir bütün halinde satılacak. Burası da yeşil alan! Satılacak yerler içerisinde geçici teminat tutarı en yüksek olan 15 milyon lira ile İstanbul Eyüpsultan’da. Göktürk’teki taşınmazın büyüklüğü 5 bin 375 metrekare. Bu ihalelerdeki son teklif tarihleri 17 ve 18 Ocak.
Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşme yapmak yoluyla “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Çiftlik evinde 'işkence' ve 'cinsel saldırı' dehşeti
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- İYİ Parti'den çok konuşulacak Demirtaş mesajı
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- İmamoğlu’nun davasında hukuk skandalı
- İstanbul'da feci kaza: Yol trafiğe kapandı
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı