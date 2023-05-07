Yoksulun kömürü için şirketlere kaynak

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:47

Eskiden ihtiyaç sahipleri belirlenirken aileler dikkate alınıyordu, şimdi haneler önemli olacak. Hane başına tahsis edilecek kömür miktarında bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerlerinin yanı sıra afet, acil durum ve benzeri unsurlar göz önünde bulundurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen il ilçe bazında aile başı kömür miktarları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek. Geçen yılki kararda ihtiyaç sahiplerine kömürün TKİ ve TTK tarafından gönderilmesi öngörülüyordu. TKİ’nin dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin etmesi gerekiyordu.



Şimdi bakanlık TKİ ve TTK ile anlaşılan kömür miktarı dışındaki miktarı diğer tedarikçilerden alabileceği gibi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da aldırabilecek. Diğer tedarikçilerden alınacak kömürler Kamu İhale Yasası’nda belirlenen yöntemlerden birisi ile sağlanacak.