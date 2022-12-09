Yöneylem Araştırma anketi yayımlandı: Asgari ücrete halk ayarı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan asgari ücret çalışmasına göre, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL, işverenlerin asgari ücret beklentisi de 7 bin TL oldu. Yöneylem’in araştırmasına göre ise yurttaş asgari ücretin yeni yılda 10 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini düşünüyor.
Yaklaşık 18 milyon çalışan, asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. Siyasette "asgari ücret ne kadar olmalı?" tartışması devam ederken yurttaş ise asgari ücretin yeni yılda 10.000 TL'nin üzerinde olması gerektiğini düşünüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı araştırmanın sonuçlarını geçen gün paylaşmıştı.
Bakanlık araştırmasına göre işçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan yurttaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan yurttaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, konuya ilişkin "Asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusuyla bir anket çalışması yaptı. 23-27 Kasım arası 27 ilde 2 bin 400 görüşmeyle yapılan araştırmada yurttaşlara "Sizce çalışanların gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini karşılamaya yetecek ücret olarak tarif edilen asgari ücret yeni yılda ne kadar olmalı?" diye bir soru yöneltildi. Buna göre yurttaş asgari ücretin yeni yılda 10.000 TL'nin üzerinde olması gerektiğini savunuyor.
YAPILAN ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
7000 liranın altında olmalı: yüzde 5,3
7000-7500 arası olmalı: Yüzde 3,8
7501-8000 arası olmalı: Yüzde 6,9
8001-8500 arası olmalı: Yüzde 7,6
8501-9000 arası olmalı: Yüzde 7,3
9001-9500 arası olmalı: Yüzde 3,7
9501-10000 arası olmalı: Yüzde 15,8
10000 lira üstü olmalı: Yüzde 49,6
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