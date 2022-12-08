Birleşik Kamu-İş’ten TÜRK-İŞ’e asgari ücret tepkisi: 'Sarı sendika!'
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda pazarlığı açlık sınırından başlatan TÜRK-İŞ'e tepki gösterdi. TÜRK-İŞ’i ‘sarı sendika’ olmakla suçlayan Balık, "Görüşmelere açlık sınırında bir teklifle gelen sarı sendika başkanları, seçildikleri makama sadece AKP iktidarını aklamak için oturduklarını itiraf etmişlerdir" diye konuştu.
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette ilk toplantı yapıldı. TÜRK-İŞ, pazarlığı açlık sınırı olan 7 bin 785 liradan başlattı. TÜRK-İŞ'in hamlesine tepki yağdı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, ortalama kreş fiyatlarının bile 7 bin TL’den başladığını ifade ederek TÜRK-İŞ’i ‘sarı sendika’ olmakla suçladı. “Asgari ücret görüşmelerinin ilk oturumunda teklif edilen 7 bin 785 TL ile bir asgari ücretlinin bu yaşam koşullarında hayatta kalması mümkün değil” diyen Balık, “İşçiden alınan aidatlarla alınan makam araçlarıyla asgari ücret görüşmelerine açlık sınırında bir teklifle gelen sarı sendika başkanları, seçildikleri makama sadece AKP iktidarını aklamak için oturduklarını itiraf etmişlerdir" ifadelerini kullandı.
''SADECE AYLIK BEBEK BEZİ MASRAFI 1200 TL''
Asgari ücretle çalışan ve yeni evli bir ailenin bir de bir bebeklerinin olması durumunda yaşanacak zorluğu hesaplayan Balık, “Ayda sadece mamaya 800 TL, beze ise 900-1200 TL aralığında harcama yapılması gerekiyor” dedi.
“Açlık sınırında asgari ücreti teklif edenlerin lüks makam araçlarında bu hazırlıkları yaparken, bilimsel olarak açlık sınırının ne anlam ifade ettiğinden bihaber olduklarını tüm yurttaşların önünde ifşa etmişlerdir” diyen Balık, şöyle devam etti:
“Açlık sınırının içinde bez parası, okul masrafı, kira, akaryakıt, elektrik, doğalgaz gibi harcamalar yer almamaktadır.
İşçiden alınan aidatlarla alınan makam araçlarıyla asgari ücret görüşmelerine açlık sınırında bir teklifle gelen sarı sendika başkanları, seçildikleri makama sadece AKP iktidarını aklamak için oturduklarını itiraf etmişlerdir.
Kamu çalışanları, emekliler ve diğer tüm çalışanların maaşlarını etkileyecek olan asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücretlinin değil tüm yurttaşların alım gücünü sermayeye aktarma çabasından vazgeçilmelidir.
En azından AKP iktidara geldiği yıldaki alım gücünü asgari ücretliye iade etmesi gerekmektedir.”
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