Yöneylem Araştırma, yurttaşa ekonomik krizin nedenlerini sordu

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:33

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:45

Yöneylem Araştırma, 27-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Türkiye Siyaset Paneli" araştırmasının "Ekonomik Krizin Nedenlerine Dair Vatandaş Algısı" başlıklı anketinin sonuçlarını paylaştı.

2100 kişi ile görüşerek yapılan anket, 27 ilde gerçekleştirildi. Ankette, yüzde 95 güven aralığı, +/-2,14 hata payı gösterildi.

Ankette katılımcılara 'ekonomik krizin nedenleri' soruldu.

Buna göre, Türkiye'de vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıların sorumlusu olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini işaret edenlerin oranı yüzde 57 seviyesinde oldu.

Öte yandan iktidar tarafından sıklıkla dile getirilen 'dış güçlerin saldırıları' argümanı seçmenlerin yüzde 32'si tarafından benimsendi.

Ülke yönetiminde liyakatsizliği yaşanan krizin sebebi olarak görenlerin oranı yüzde 72, ekonomi yönetiminde alınan yanlış kararlar olduğu düşünenlerin oranı ise yüzde 77 seviyesinde ölçüldü.